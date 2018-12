Concerto in duo clarinetto-fisarmonica Antonio Arietano e Claudio Patuto. Il repertorio che esibiranno nel corso del concerto spazia da standard di virtuosi come Richard Galliano o Astor Piazzolla e altri grandi musicisti alla riproposizione di colonne sonore di grandi film di compositori come Ennio Morricone (Nuovo Cinema Paradiso, Gabriel’s Oboe dal film ‘Mission’) a Yan Tiersen (Il fantastico mondo di Amelie).

Ingresso libero