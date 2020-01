Due pianoforti, venti dita. Ilaria e Stefania Ganeri in concerto al Savoia

Per la Cinquantunesima Stagione dei Concerti 2019/’20 (Direzione artistica: Andreina Di Girolamo) venerdì 31 gennaio alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso ci saranno

STEFANIA GANERI

ILARIA GANERI

due pianoforti

Progetto Martucci e dintorni in… Venti Dita

Programma

VENTI DITA

F. BUSONI – Fantasia Contrappuntistica (* istallazione visiva di Pietro Picchi)

J. BRAHMS – Cinque waltzer op. 39

G. MARTUCCI – Tema con Variazioni op. 58 in mi bemolle maggiore

STEFANIA E ILARIA GANERI

Dopo aver svolto gli studi di formazione e perfezionamento seguendo strade distinte, hanno iniziato un’intensa attività concertistica in duo a quattro mani e due pianoforti, riscuotendo subito grandi consensi di pubblico e critica. Da anni affiancano all’esecuzione del noto repertorio classico e romantico, un’attività di ricerca che ha portato all’esecuzione di musica rara, a prime esecuzioni moderne di autori dimenticati, nonché prime esecuzioni assolute di musiche scritte per il loro duo.

L’attività concertistica a due pianoforti più recente, in Italia e all’estero (Polonia, Slovacchia, Malta, Russia), è dedicata ai compositori italiani, dal primo ‘900 fino ai giorni nostri, con l’esecuzione della versione originale per due pianoforti del Tema con Variazioni op. 58 di Giuseppe Martucci – eseguito anche in prima assoluta in Russia l’11 maggio 2018 presso il Conservatorio Rimski Korsakoff di San Pietroburgo dove sono state invitate a tenere una masterclass per duo pianistico – e programmi monografici su Busoni comprendenti la versione per due pianoforti della “Fantasia contrappuntistica”, la critica ha scritto di loro: “…splendido concerto del duo pianistico Stefania e Ilaria Ganeri… una sensibilità interpretativa di grande livello…capacità di cogliere negli spartiti novecenteschi sofferenze e ispirazione di uomini e compositori…” (Il Tempo, G. Petta)

Invitate al prestigioso Festival Internazionale di Heidelberg (Germania) che ospita pianisti provenienti da tutto il mondo, la critica ha scritto: “…Il recital del duo pianistico delle sorelle italiane Stefania e Ilaria Ganeri è riuscito in modo esemplare…un programma potpourri denso di sonorità di indubbio effetto… che il duo Ganeri ha saputo rendere con intensità rappresentativa e tensione espressiva.”(Rhein-Neckar-Zeitung, K. Ross)

Stefania e Ilaria Ganeri sono docenti di Pianoforte Principale, Prassi esecutiva e Repertori, rispettivamente presso i Conservatori A. Casella di L’Aquila e A. Scontrino di Trapani.

Biglietti ingresso

INTERO € 12,00

RIDOTTO (fino a 25 anni) € 6,00