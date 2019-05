Donne d’inchiostro, di lacrime e di luna con Carla Maria Russo

L’Associazione “Mai più sole – Non una di meno”, in occasione de “Il Maggio dei libri”, ha organizzato un incontro al Castello Svevo per parlare di storie, di miti, di simboli, di lune (spesso associate all’universo femminile) e del valore positivo della differenza.

Lo farà con la scrittrice Carla Maria Russo nel corso dell’evento“Donne d’inchiostro, di lacrime, di luna. Le storie di Carla Maria Russo e gli archetipi femminili”, sabato 25 maggio alle ore 17,30.

Saranno presenti anche alcune studentesse del Liceo artistico Jacovitti, alle quali è stato affidato il compito di leggere alcuni brani dei romanzi della scrittrice.