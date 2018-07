Disney Day al lido Oasi’s Beach Village a Rio Vivo

Ogni domenica un tema diverso al lido Oasi’s Beach Village di Rio Vivo a Termoli. Domenica 28 luglio ci sarà il Disney Day, una giornata dedicata ai più piccoli i cui protagonisti sono i personaggi della Disney più famosi. L’evento è organizzato dai titolari del lido in collaborazione con Maria Filomena Petti, che quest’anno si occupa del mini club del lido. Le musiche ed i balli sono affidati allo staff di Live animation. Per chi vuole passare una domenica in allegria e spensieratezza, può trovare anche una piscina con angolo idromassaggio e per i più piccoli a bordo piscina c è uno scivolo gonfiabile.

L’appuntamento è alle 10 con le prime attività e i laboratori, mentre nel pomeriggio alle 17 ci sarà la rappresentazione de il Re Leone e de La Bella e La Bestia.