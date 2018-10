Dalle 15 alle 21 di sabato 20 e domenica 21 ottobre al Castello Angioino di Civitacampomarano, con la degustazione di prodotti della gastronomia molisana del Consorzio “Destinazione Molise” e dei vini delle Cantine “Colle Sereno”, e con tre grandiosi rappresentanti del fumetto italiano dal sapore squisitamente molisano, Antonio Sarchione, Antonio Palma e Riccardo Latina, si svolgerà l’evento Disegno divino: festival del vino e del fumetto.

Nella favolosa cornice del Castello Angioino – visitabile anche con visite guidate a cura di “Me.Mo Cantieri Culturali” nel pomeriggio di domenica 21 (ogni ora, gruppi da 25) – gli artisti, oltre a presentare i propri capolavori e a rendersi disponibili per laboratori, incontri o lezioni di fumetto e illustrazione, disegneranno le etichette dei prestigiosi vini Tintilia e Falanghina “Colle Sereno” acquistabili sul posto, per un gioiello da regalarsi o da regalare per amore dellʼarte, di questa terra e dei suoi sapori, e perché semplicemente non si può fare a meno della bellezza.

Sabato 20, a contribuire a far salire la gradazione di “ebbrezza artistica”, il canto di Serena Minicucci e la chitarra di Nicola Cordisco, per una completa esperienza sensoriale da brivido a partire dalle 18.30.

Ad arricchire il festival già carico di gusto, musca, arte ed amicizia, siamo lieti di accogliere tra le mura del Castello Angioino di Civitacampomarano, l’eccellenza dolciaria Civitese dei “Cielli” di Rosaria, e le caldarroste de “U Castagnar” di Antonio Salvatore.

Per prenotazione dei laboratori di fumetto (max 20 persone, lezioni di h. 1*30), contattare tramite email all’indirizzo cuorenonmente@hotmail.it; per le visite guidate al Castello, di domenica 21 ottobre, cell.3278538671.