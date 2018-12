Decreto sicurezza, se ne parla alla Casa del popolo

Il 27 novembre 2018 il Parlamento ha promulgato in legge il Decreto Sicurezza.

“Una legge – scrivono dalla Casa del Popolo di Campobasso – in netta contraddizione con i principi della nostra Costituzione. E questo è avvenuto senza una discussione parlamentare e senza la possibilità di inserire emendamenti. Altro che centralità del Parlamento! È un brutto segnale per la nostra democrazia. Il Decreto Sicurezza è una legge repressiva anche nei confronti degli italiani. Rende reato, per esempio, il blocco delle strade o delle ferrovie (strategia nonviolenta attiva), proibisce l’assembramento di persone (elemento costitutivo della stessa democrazia), impone il daspo e gli sgomberi. È forse l’inizio di un sistema poliziesco guidato dall’uomo forte?”.

Se ne discute mercoledì 12 dicembre alle ore 17,30 alla Casa del Popolo di Campobasso di via Gioberti 20. Interverranno: Maria Antonella Gliatta (ricercatrice di Diritto Costituzionale Unimol), gli avvocati del Legal Team di Casa del Popolo, Davide Di Rado (Associazione Città Invisibile di Termoli) e Chiara Cancellario (autrice del libro “Migrazione è sviluppo”).