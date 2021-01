Dante Alighieri ‘il Sommo’, concorso nazionale di narrativa

L’associazione culturale “Terra dei Padri” nasce a Termoli nel 2019, ad opera di un gruppo di cittadini di diversa estrazione sociale e professionale, uniti dall’amore per la Patria e le tradizioni ed i valori dell’Italia. Il sodalizio, presieduto dalla presidente Franca De Santis, ha trovato subito ampia partecipazione e adesioni sul territorio nazionale; assumendo una dimensione che lo valorizza e costituisce un valido sprone a perseguire lo scopo associativo.

Oltre a realizzare eventi formativi, molti dei quali rivolti ai giovani e propedeutici al loro inserimento nel mondo del lavoro, le attività culturali trovano la loro espressione di punta nel concorso nazionale di narrativa. Archiviata con successo la prima edizione nel 2020, avente per tema “Io e la Patria”, quest’anno si replica la manifestazione con una tematica per molti versi “obbligata”.

Ricorrendo nell’anno in corso il settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri (sicuramente uno dei massimi vessilliferi dell’italianità) non si poteva che convergere sulla figura del grande poeta fiorentino, nel bandire la seconda edizione dell’evento. Il concorso nazionale di narrativa “Dante Alighieri, il Sommo” si svolgerà dal 1 febbraio al 31 marzo, con partecipazione aperta a tutti e naturalmente gratuita.

Lo stesso è suddiviso in tre sezioni.

La Sezione Giovani, che consente di partecipare con una poesia o un racconto (e volendo anche con entrambi) prevede la partecipazione di adolescenti compresi nella fascia d’età che va dai 13 ai 19 anni. Oltre che partecipare singolarmente è prevista anche la possibilità di farlo in gruppi formati da classi scolastiche.

La Sezione Poesia.

La Sezione Racconti, che dovrà avere una estensione massima di sette pagine di Microsoft Word, carattere dodici(12).

Tutti gli elaborati che partecipano alla manifestazione dovranno essere inviati all’indirizzo mail: terradeipadri2019@libero.it entro e non oltre il 31 marzo 2021, in allegato ai dati anagrafici completi ( per i minorenni è necessario allegare liberatoria dei genitori).

Per ogni sezione verranno premiati i primi tre classificati, in una cerimonia che avrà luogo a Termoli il 10 settembre 2021, in presenza e nel rispetto delle normative vigenti alla stessa data. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle modalità di partecipazione alla manifestazione gli interessati possono contattarci al numero mobile 346 3954746, sulla pagina facebook “Terra dei Padri” o scrivere all’indirizzo mail terradeipadri2019@libero.it .

Colgo l’occasione per invitare, quanti condividono la stessa idea che noi abbiamo della terra natia, a visionare sulla pagina facebook le nostre rubriche periodiche, partecipando attivamente ai dialoghi social e magari offrendoci idee per nuove iniziative, sempre benvenute.