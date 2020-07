Dal Molise il romanzo che narra l’esordio d’Italia: tour di presentazioni per ‘Figli del Toro’

Riprendono le presentazioni per il romanzo che narra l’esordio d’Italia: lo scrittore Nicola Mastronardi torna a raccontare al pubblico “Figli del Toro”, l’atteso prequel di Viteliù. Si ricomincia dall’Abruzzo e dal Molise, con il primo appuntamento di sabato 18 luglio nella splendida cornice archeologica di Saepinum Altilia, in provincia di Campobasso.

Alla sua uscita, il 1 dicembre dello scorso anno, il romanzo aveva già segnato dei record. Con 35 presentazioni in due mesi e la prima edizione esaurita in meno di tre settimane, “Figli del Toro” è stato accolto con entusiasmo e interesse dai numerosi estimatori ed è per tutto questo che adesso è forte l’attesa per la ripresa delle presentazioni del libro fissate in un ricco calendario di appuntamenti: si ricomincia dall’Abruzzo e dal Molise.

Prequel del fortunatissimo “Viteliú. Il nome della libertà”, il nuovo romanzo, ambientato nel 91 avanti Cristo, ha da subito attirato l’attenzione piena dei lettori delle regioni nelle quali si sono tenute le presentazioni ospitate in luoghi anche prestigiosi come il Museo Nazionale archeologico delle Marche di Ancona e la sede romana della Società Dante Alighieri dove a presentare il libro Toro era stato un appassionato e ammirato Gianni Letta.

Poi la pandemia e la cancellazione di altre decine di appuntamenti previsti fra Marzo e Aprile scorsi hanno come congelato l’ascesa di popolarità di “Figli del Toro” che è stato comunque protagonista di almeno una ventina di conferenze on line tenute con successo dall’autore per essere poi ospite di Gigi Marzullo nella rubrica “Mille e uno libri” su Rai Uno nella puntata del 30 maggio scorso. Ora, con l’avvento dell’estate e la ripresa graduale della vita culturale, gli inviti per Mastronardi e il suo nuovo libro – prodotto da Flavour of Italy per Volturnia edizioni – iniziano a essere numerose anche perché grande rimane l’aspettativa delle migliaia di lettori di Viteliú per questo secondo romanzo che, ambientato durante la prima fase della Guerra Sociale, narra anche la nascita della confederazione Italia.

“E’ proprio giunto il momento di ricominciare” dice lo scrittore Mastronardi. “Sanniti e Italici – sottolinea – sono un tema da rilanciare anche alla luce del nuovo interesse che tour operators italiani e stranieri hanno per il nostro Appennino, culla di storia e di storie epiche e straordinarie. Tra esse la principale è proprio l’inizio del progetto che portò ad una unione di popoli in nome della libertà e della parità di diritti. I valori che fondarono la prima Italia”.

Di seguito il calendario delle presentazioni di Figli del Toro:

Altilia Sepino (Cb), 18 Luglio, ore 21.30

Villetta Barrea (Aq), 25 Luglio, ore 17.00

San Martino in Pensilis (Cb) 26 luglio, ore 18.30.

Altilia Sepino (Cb), 30 Luglio, ore 21.30 (da confermare)

Altilia Sepino (Cb), 8 Agosto, ore 21.30

San Giovanni Liponi(Ch) 17 Agosto, ore 18.00

San Salvo, (Ch) 18 agosto, ore 21.00

Roccaraso (Aq) 19 Agosto, ore 17.00

Altilia Sepino (Cb), 22 Agosto, ore 21.30