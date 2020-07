Dal grande jazz al cabaret, il centro storico e la marina di San Salvo ospitano Danilo Rea e Biagio Izzo

Dopo il successo di domenica scorsa dell’RDS Play on Tour, conto alla rovescia per gli altri appuntamenti programmati nel cartellone dell’agosto sansalvese, nati dalla collaborazione dell’associazione Senza Resa con il Comune di San Salvo.

Tre gli eventi che dall’11 al 13 agosto coinvolgeranno il centro storico e la marina con musica e cabaret. Tutto nel rigoroso rispetto del distanziamento anti-Covid con spazi appositamente allestiti.

Il primo spettacolo sarà quello di DANILO REA (11 agosto), jazzista di grande spessore artistico e pianista di Mina, Claudio Baglioni e Pino Daniele. Rea è uno dei migliori pianisti italiani del settore e si è esibito con i più grandi jazzisti al mondo. Il concerto si terrà in piazza San Vitale e i posti a sedere saranno 250.

Nei due giorni successivi ci si sposterà a San Salvo Marina con BIAGIO IZZO (12 agosto) e LUCHÈ (13 agosto). Posti a sedere per entrambi gli spettacoli 936.

Non ha bisogno di grosse presentazioni il comico napoletano Izzo, noto per le collaborazioni cinematografiche con Carlo Vanzina (In questo mondo di ladri), Vincenzo Salemme (Cose da pazzi) e Massimo Boldi (Matrimonio alle Bahamas e La fidanzata di papà). Attualmente impegnato nella trasmissione televisiva Made in Sud in onda su Rai 2, il cabarettista si esibirà sul palco di San Salvo con uno dei suoi esilaranti show.

Luchè è decisamente un artista per un pubblico più giovane. Rapper, anche lui partenopeo, molto amato dai ragazzi. Prestigiose collaborazioni con Marracash, Clementino, Sfera Ebbasta, Achille Lauro e Gué Pequeno e quattro album da solista. Testi impegnati e sound coinvolgente.

Per i tre eventi i biglietti sono ancora disponibili sul circuito CiaoTickets. Sul sito (www.ciaotickets.com) sono consultabili tutti i punti vendita dove poter acquistare.

Il messaggio della ripartenza e dello stare insieme, in piena sicurezza, risuona forte e chiaro a San Salvo. Gli organizzatori lavorano a pieno ritmo per l’allestimento degli spazi e per garantire eventi che siano belli ma anche sicuri.