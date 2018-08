Sabato 4 agosto nell’area delle Mainarde del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) la 2° Edizione della manifestazione ciclistica denominata “Cronoscalata Pizzone – Valle Fiorita”, organizzata dalla Associazione sportiva “Rocchetta Bike”, avente sede a Rocchetta a Volturno, in provincia di Isernia e affiliata all’ Ente sportivo, l’Associazioni sportive italiane.

L’interessantissima competizione ciclistica, molto ben organizzata e partecipata, vedrà i numerosi atleti sfidare il cronometro lungo un percorso con notevoli pendenze (10 chilometri di ascesa con 668 metri. di dislivello) e 20 tornanti, a partire dal borgo a Pianoro le Forme di Valle Fiorita alle 15.

L’appuntamento col pubblico ed i partecipanti è dunque alle 15 in via Roma (zona Colle), con la partenza del primo concorrente ed alla fine della gara, la premiazione, presumibilmente intorno alle ore 18, vedrà assegnare numerosi trofei per il vincitore e i migliori piazzamenti.