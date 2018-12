L’associazione Onlus ‘Sorridere sempre’ organizza un corso base intensivo per la formazione di Volontari Clown di corsia, per regalare sorrisi ai pazienti ricoverati in ospedale o in altre strutture.

Il corso, a carattere laboratoriale, sarà condotto dal Mago Flip e si terrà il 19 e il 20 gennaio, dalle ore 9 alle ore 19, nei locali della Chiesa del Carmelo a Termoli.

Per informazioni ed iscrizioni: info@sorrideresempre.org, cell 347 7580531-340 1261831 o sul sito.