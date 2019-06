Corsa dei Bersaglieri, terza edizione

L’evento si terrà sabato 8 giugno a Montenero di Bisaccia, con inizio alle 15.

La Corsa dei Bersaglieri è organizzata dalla locale sezione dei Bersaglieri intitolata al Ten. G. Cremonese e patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia, dalla Regione Molise e dalla Provincia di Campobasso.

Inizio alle ore 15 con l’arrivo della Fanfara Bersaglieri “La Marmora” di Casoli. Alle ore 16 ci sarà la sfilata-carosello della Fanfara nel centro storico. Alle ore 17 ci sarà il raggruppamento dinanzi alla sezione dei Bersaglieri, in Via Madonna di Bisaccia; alle 17,15 inizierà la sfilata da Via Madonna di Bisaccia, passando per Via Massangioli, Viale dei Borghi, Via Carabba, e Piazza della Libertà, dove verranno resi gli onori al Bersagliere Tenente Giovanni Cremonese. Alle 18,30 sarà celebrata una Santa Messa e alle 19,30 ci sarà una nuova sfilata che dalla Chiesa di San Matteo Apostolo giungerà al monumento in Piazza della Libertà per la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti e Alza Bandiera; alle ore 20 si terrà il classico “Rancio Cremisi” e alle ore 20,30 si terrà il concerto della Fanfara.

A fine serata sarà ammainata la bandiera.