Conoscere e raccontare le migrazioni, convegno a Casacalenda

Mercoledì 18 dicembre a Casacalenda si celebra la Giornata Internazionale dei Migranti con una conferenza presso la Sala dei Convegni “Lascito Caradonio” dalle ore 17 alle ore 20.

Dopo il saluto della Sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallito, interverrà Lidia Tilotta, della TgR Sicilia, Rosa Marcogliese, responsabile del Centro SIPROIMI “Casa Giselda” di Casacalenda e Vincenzo Cimino, Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Lidia Tilotta è caposervizio della Tgr Sicilia, conduttrice e inviata per la trasmissione Mediterraneo (Rai3), si occupa da anni delle tematiche legate questione dell’immigrazione. Nel 2017 è autrice di Lacrime di sale, il libro sulla storia di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che da oltre venticinque anni lavora con i migranti nell’isola italiana, accogliendoli, curandoli e ascoltandoli, conosciuto dai più come protagonista del film/documentario “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, Orso d’oro a come miglior film al Festival di Berlino del 2016.

Nel libro, con la storia personale del medico si intrecciano quelle disperate e struggenti di alcuni dei tanti migranti scappati dalle guerre o dalla fame, fortunosamente sopravvissuti a un viaggio terribile nel deserto e in mare, fra violenze, morte e sopraffazioni inimmaginabili, e che non si arrendono, determinati a iniziare una nuova esistenza in Europa.

Una professionista del mondo dell’informazione, che si dedica da anni a ciò che avviene nel mare nostrum, alle storie dei migranti, Lidia Tilotta, darà un prezioso contributo all’edizione 2019, che con particolare attenzione quest’anno si dedicherà alla parte (r)esistente della cultura, della società del nostro Paese.

Il filo conduttore della conferenza è conoscere e raccontare le migrazioni e i processi d’interazione che ne conseguono. Quando si parla del fenomeno migratorio, adottare un linguaggio appropriato e coerente con la realtà, soprattutto a livello istituzionale, risulta fondamentale per abbassare la leva dell’intolleranza e dell’ostilità, la quale poggia su parole che deformano la realtà e costruiscono una percezione distorta dei fatti. È su tale concetto che si basa la Carta di Roma: prima vera svolta nel modo di raccontare la realtà e altro tema di riflessione della conferenza.

L’evento è nato dalla collaborazione tra il Comune di Casacalenda, il Progetto SIPROIMI, la Cooperativa Koiné, la Fondazione Caradonio – Di Blasio di Casacalenda e l’Ordine dei Giornalisti del Molise.

Durante la conferenza verrà proiettato il video “Si tu veux”, risultato di un percorso culturale realizzato dagli ospiti del Centro SIPROIMI di Casacalenda in collaborazione con l’Associazione ZaLab che vede la partecipazione dei ragazzi ospiti e degli abitanti di Casacalenda.

L’evento, inoltre, darà la possibilità di avere dei crediti formativi per i giornalisti iscritti ed accreditati.