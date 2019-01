Concorso fotografico “Lefra”, ultimi giorni per partecipare: 250 euro al primo classificato

C’è tempo fino al 12 gennaio per poter partecipare alla quinta edizione del concorso fotografico “Leonardo Tartaglia – Lefra”, organizzato dal Comune di Ripalimosani.

L’iniziativa, dedicata al fotoreporter ripese che ha saputo fissare nei suoi scatti gli innumerevoli aspetti delle comunità molisane, è aperta a tutti gli appassionati di fotografia che per la prima volta racconteranno non solo Ripalimosani ma anche caratteristiche, tradizioni o evoluzioni dell’intera regione.

Al primo classificato un buono acquisto del valore di 250 euro; al secondo classificato andrà un buono di 125 euro, al terzo un buono di 50 euro, mentre al vincitore del premio speciale sarà consegnato un buono del valore di 100 euro. Tutti i premiati saranno inoltre omaggiati di una targa ricordo.

“Siamo ormai giunti in dirittura d’arrivo – commenta il consigliere comunale Michele Moffa, che si occupa dell’organizzazione del premio sin dalla sua istituzione- anche per questa edizione del concorso, un’edizione che ha visto tante novità: abbiamo apportato alcune modifiche sostanziali all’impianto del concorso al fine di dargli maggiore importanza e ampliarne la partecipazione. Ci sono ancora alcuni giorni per poter inviare le opere, sono convinto che i tanti appassionati di fotografia non si lasceranno scappare l’occasione di partecipare.”

Diverse le modalità di invio delle opere, come come stabilito dal regolamento, che è possibile scaricare dal sito Internet del Comune di Ripalimosani www.comune.ripalimosani.cb.it , da www.ripalimosanionline.it o richiesto inviando una mail a concorsofotogaficoripa@gmail.com.