Concerto di viola e pianoforte al Teatro Savoia

Domenica 3 novembre alle ore 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso, per la Stagione dei Concerti, si esibiranno in duo Matteo Rocchi alla viola e Ludovica Vincenti al pianoforte.

Programma

LE SONORITÀ DELL’EUROPA ORIENTALE

D. SHOSTAKOVICH – Sonata op. 147

M. GLINKA – Sonata

B. MARTINU – Sonata n. 1

MATTEO ROCCHI

Dall’età di 14 anni studia con Margot Burton al Conservatorio Santa Cecilia di Roma diplomandosi nel 2012 con il massimo dei voti e vincendo anche la borsa di studio Giannuzzi come miglior diplomato. Si perfeziona presso le più prestigiose accademie Italiane (Accademia di Santa Cecilia, Scuola di Musica di Fiesole, Accademia di Duino, Accademia W.Stauffer) sotto la guida di grandi insegnanti quali il Trio di Parma, Trio di Trieste, Bruno Giuranna. Risulta vincitore di primi premi assoluti in concorsi nazionali ed internazionali sia come solista che in formazione da camera. Ha ricoperto il ruolo di prima viola in importanti teatri quali Teatro Lirico di Cagliari, Teatro comunale di Bologna, Orchestra Leonore, Orchestra sinfonica calabrese. Svolge intensa attività di musicista da camera e solistica che lo porta a suonare per prestigiose società concertistiche italiane (Società del quartetto di Milano, IUC di Roma , Filarmonica Romana, Amici della musica di Firenze ed altri) al fianco di grandi musicisti del calibro di Salvatore Accardo, Quartetto di Cremona, Franco Petracchi. Dal 2015 è membro del Quartetto Guadagnini con il quale si esibisce in Italia e all’estero e ha registrato, nel 2017, un cd per la nota rivista Amadeus con musiche di J. Brahms e A. Dvorak. Suona una viola Filippo Fasser del 2012.

LUDOVICA VINCENTI

Ha conseguito il Diploma di Pianoforte presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Ha proseguito gli studi presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, sotto la guida di Stefano Fiuzzi. Presso l’Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro di Imola ha conseguito il Diploma di Fortepiano e Pianoforte Romantico e il Diploma di Perfezionamento Pianistico. Ha ottenuto riconoscimenti e vinto numerosi primi premi in prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui, recentemente, il Rome International Fortepiano Competition, Muzio Clementi Prize grazie al quale si è aggiudicata un contratto discografico con l’etichetta Brilliant Classics. Si è esibita in prestigiosi Festival in Italia e all’estero come solista, in formazioni di Musica da Camera e con l’Orchestra, esibendosi sia su pianoforti moderni che su strumenti storici.

Biglietti ingresso

INTERO € 12,00

RIDOTTO (fino a 25 anni) € 6,00