Serata di solidarietà sabato 19 ottobre al caffè Morelia di Campobasso. Saranno raccolti fondi per il popolo curdo in occasione della serata intitolata ‘Blues for Kurdistan – Rojava my home town’ che inizierà dalle ore 19:30 nel locale di via Monsignor Bologna a Campobasso, dove si esibirà la Tintilia boom boom Blues Band.