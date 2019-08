Sonika Poietika a Frosolone con Matteo Passante e Scapestro

Martedì 6 agosto in Largo Vittoria a Frosolone la nuova canzone d’autore italiana nella performance dei due musicisti, espressione di un Sud poetico, innovativo e impegnato.

Martedì 6 agosto quinto appuntamento di Sonika Poietika, la sessione estiva di Poietika, con una serata che mette al centro la canzone d’autore, il trait d’union tra musica e poesia, con due tra le personalità più interessanti del nuovo panorama cantautorale italiano, due figure del sud come Matteo Passante e Scapestro, che si esibiranno a Frosolone in due set distinti.

Fondazione Molise Cultura e Regione Molise – con la direzione artistica di Valentino Campo, ideazione Teknè e la preziosa partnership di Camera di Commercio Molise, Discover Molise, Fondazione Banco di Napoli e Spinosa Costruzioni – hanno realizzato un cartellone di respiro nazionale incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d’autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale.

Con Il grande stupore, uscito nel 2018 e definito dallo stesso autore il suo “album dell’immaturità”, Matteo Passante con la sua Malorchestra si è confermato quale uno dei più interessanti cantautori degli ultimi anni. Il cantautore pugliese, da tempo trapiantato a Milano, ha debuttato nel 2010 con Signora Clessidra e lo Sposo Bambino, al quale seguì l’Ep Welcome To Love (2014), infine l’apprezzato Il grande stupore, che ha rilanciato la sua scrittura sempre attenta ai temi della storia, alla quotidianità e alle vicende umane narrate senza clamori né enfasi, con un linguaggio delicatamente poetico. La sua canzone è una sorta di grande osservatorio su spaccati di vita, pezzi di umanità tra avventure, traversie, speranze e dolori, interpretati da Passante con discrezione, tatto e agrodolce ironia.

Con il suo album d’esordioShurhùq e il video del singolo Sempre uguale, Scapestro ha rivelato la qualità della sua canzone, ai confini con l’indie-folk, con una narrazione introspettiva tra piccole mutazioni del quotidiano e grandi evoluzioni. Fulvio Di Nocera, in arte Scapestro, è nato a Castellammare di Stabia (NA) e da contrabbassista ha suonato per moltissimi artisti come Bisca, 24 Grana, Francesco Di Bella, Daniele Sepe, Pennelli di Vermeer, Rione Junno, Songs for Ulan. È cresciuto con l’amore per la scrittura fino a quando, con lo pseudonimo di Scapestro, non ha dato sfogo a questa passione. Nel 2015 realizza il primo singolo Vado per un po’, nel 2018 ha debuttato con Shurhùq.

Ingresso gratuito. Inizio ore 21

Prossimo appuntamento Sonika Poietika: sab. 10 agosto a Termoli: GALONI in concerto (ingresso gratuito).

https://www.poietika.it/event/matteo-passante-scapestro/

http://www.poietika.it

http://www.fondazionemolisecultura.it