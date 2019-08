‘Come cane e atte’, teatro popolare al Parco comunale

Martedi 13 agosto alle ore 21:30 nella suggestiva cornice del Parco Comunale di San Giacomo degli Schiavoni ci sarà una serata dedicata al Teatro Popolore.

L’evento, organizzato e promosso dall’Amministrazione Comunale di San Giacomo degli Schiavoni e dall’Associazione “San Giacomo UnicaMente”, vedrà ospite la Compagnia Teatrale di Santa Croce di Magliano “Sceme Semb Nuje” che si esibirà in una commedia in due atti dal nome “… Come cane e atte”.

La compagnia teatrale compie i suoi primi passi nel 1983 quando un gruppo di giovani di Santa Croce di Magliano, animati da spirito di abnegazione alla propria terra e alle proprie radici, decide di riportare in auge, e quindi alla conoscenza popolare, le tradizioni locali, il folklore e l’intrigante aspetto della quotidianità della vita del paese.

Il gruppo che ai suoi esordi prende il nome di “Raffaele Capriglione” presenta spettacoli di autori locali per poi dedicarsi allo studio e alla rappresentazione di testi di grandi autori della commedia mediterranea. Nel 2009 la compagnia teatrale si costituisce ufficialmente col nome di “Sceme Sembe Nuje” e presenta nel corso degli anni, tra le altre: “Pe colpe du vammiere” di V. Scarpetta, “Eh se ce cumpagnasse a cocce” tratta da “Ditegli sempre di sì” di E. De Filippo e “A lettere de mamme” tratta da “La lettera di mammà” di P. de Filippo.

La compagnia, propone il “teatro” come qualcosa di vivo, capace di trascinare lo spettatore in una realtà diversa, un po’ magica, di cui egli stesso arriva ad essere parte e non solo testimone.