Colloqui sulla democrazia – Con Antonio Polito

Il Leo club Termoli organizza il secondo appuntamento del festival “colloqui sulla democrazia”. Colloqui sulla democrazia è stato pensato dal presidente del Leo Club Termoli Alberto Mastrangelo come ciclo di incontri culturali di stampo politico – culturale per dare alla comunità locale e molisana degli strumenti in più per una lettura dello scenario politico così frammentato dei giorni nostri.

Il Primo appuntamento ha visto uno tra i più importanti intellettuali liberali internazionalmente riconosciuti come Lorenzo Infantino incantare con una Lectio magistralis sul liberalismo il pubblico Termolese.

Ospite del prossimo appuntamento di questo mercoledì 15 Gennaio sarà invece il vice direttore del Corriere della sera Antonio Polito. Il vice direttore del corriere nel presentare il suo ultimo libro dal titolo “Il muro che cadde due volte” darà una lettura dei cambiamenti politici e sociali portati dalla caduta del muro di Berlino e di quali siano stati i contraccolpi ideologici e politici portati dal 1989.

La relazione si terrà presso il cinema Sant’Antonio di Termoli alle ore 18.30. Tutta la comunità termolese e molisana è invitata a partecipare.