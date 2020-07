Casa del popolo presenta libro “L’epidemia delle emergenze”

Casa del Popolo riparte. Dopo il fermo delle attività a causa del Covid-19 e Lockdown, riprendono le attività con una serie di appuntamenti all’aperto, rispettando le dovute norme di distanziamento fisico. Il primo appuntamento è per giovedì 9 luglio alle ore 18,30 al Parco San Giovanni dove sarà presentato il libro “L’epidemia delle emergenze” a cura di Jack Orlando e Sandro Moiso. Un testo importante per analizzare la portata reale della crisi Coronavirus e le conseguenze che avrà sulla vita sociale e le ripercussioni politiche in Italia e in Europa.