Torna dopo 18 anni il Capodanno in piazza a Guglionesi.

Protagonisti di questa edizione il gruppo ‘Sunset’ con la loro musica anni 80 e Dj Set Rosolino che farà ballare tutti fino all’alba: musica e divertimento si propagheranno dal centro città fino alle periferie, colorando la serata.

Nella magnifica location di Piazza Castellara, adibita a festa per l’occasione, la serata finale animerà i cuori dei residenti. La notte di San Silvestro porta con sé anche altra iniziative: l’aperitivo in piazza alle 18.30, poco prima del classico cenone di fine anno, e, allo scoccare della mezzanotte, brindisi ed auguri per salutare il nuovo anno tutti insieme.