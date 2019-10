Camminata tra gli olivi a Guglionesi

Il Comune di Guglionesi informa che domenica 27 ottobre 2019, in occasione della giornata nazionale, si svolgerà l’iniziativa “Camminata tra gli olivi”, in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”.

Il programma dell’iniziativa:

– ore 13.00: (per chi vuole) presso la pizzeria-paninoteca “Camelot” pranzo autunnale al prezzo di €13,00 circa.

– ore 15.00: ritrovo in largo Garibaldi (Castellara), per dare inizio alla “Camminata tra gli olivi” presso l’oliveto dell’azienda agricola Tulipano in contrada Valle di Gioia. Al termine, visita al frantoio della stessa azienda con degustazione conclusiva dell’olio dell’annata in corso, produzione 2019 dell’azienda Tulipano di Guglionesi.

Per adesione, info e prenotazione per il pranzo: 3381561087 – 3391179299 o