Domenica 19 maggio la Sezione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Luoghi di Prevenzione Molise vi invitano a partecipare alla “Camminata del Benessere” attraverso i tratturi di Montenero – Guglionesi – San Martino!

Una giornata di sport, natura, sana alimentazione e benessere in compagnia che si inserisce nell’ambito del progetto ‘Io cammino e guadagno in salute’.

Il raduno è previsto alle ore 8, in piazza Umberto a San Martino in Pensilis, dove si prenderà l’autobus per arrivare a Montenero di Bisaccia; alle ore 12.30, sosta e rifornimento a Guglionesi, alle ore 17, arrivo a San Martino in Pensilis.

Per avere delucidazioni e comunicare la propria partecipazione, contattare il sig. Amerigo Di Giulio al n. 333-8333435.