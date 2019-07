Montenero di Bisaccia ospiterà domenica 4 agosto l’arrivo della seconda tappa di “Cammina Molise“, la manifestazione ideata e organizzata dall’associazione culturale La Terra, giunta quest’anno alla sua venticinquesima edizione.

L’evento, che mira a valorizzare le ricchezza del patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico dei borghi molisani, si svilupperà in sei tappe privilegiando l’attraversamento a piedi di tratturi, antichi sentieri, mulattiere, strade vicinali e interpoderali.

Nel corso della marcia, le associazioni culturali locali divulgheranno notizie storiche, archeologiche, naturalistiche e paesaggistiche, dando la possibilità ai partecipanti di vivere un momento di riappropriazione della propria identità storico-culturale e di comprendere i più moderni indirizzi di sviluppo economico che gli operatori locali si sforzano di attivare per i territori interni.

Questo il programma della tappa di domenica 4 agosto, che prenderà il via da Guglionesi e porterà i marciatori a Montenero di Bisaccia dopo aver percorso 20 chilometri: Ore 08:30 – Partenza dalla loc. Cave di Gesso (Guglionesi); Ore 18:00 – Arrivo a Montenero di Bisaccia; Ore 23:30 – Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento.

A Guglionesi ci sarà la visita alle grotte di gesso, il giro delle fontane, la visita alla cripta della chiesa di Sant’Adamo e al Centro storico, l’accoglienza, la sosta per il pranzo preparato dallo Chef Bobo; al Teatro Fulvio si terrà lo spettacolo Le Vie del Buddha, con Stefano Sabelli e Giuseppe Spedino Moffa, a cura del Teatro del Loto.

A Montenero di Bisaccia ci sarà la visita al Santuario di Santa Maria di Bisaccia e al Centro Storico; la cena sarà a cura del “Prodotto Topico” e a seguire ci sarà lo spettacolo di Cabaret con Vincenzo Olivieri.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare questa bellissima manifestazione sul nostro territorio – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Di Stefano – e di poter far conoscere le peculiarità paesaggistiche di questa zona del Molise ai marciatori che percorreranno domenica 4 agosto la seconda tappa di Cammina in Molise, da Guglionesi a Montenero di Bisaccia. Abbiamo preparato una bella accoglienza per i nostri ospiti, i quali potranno trovare anche una serie di pietanze originali proposte per l’occasione nel corso della finale regionale del Prodotto Topico, che si terrà proprio la sera del 4 agosto in Piazza della Libertà. Vi aspettiamo”.