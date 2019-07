“Buskers 25 anni di arte in strada”: mostra fotografica a Bonefro

Il comune di Bonefro, assessorato alla cultura, organizza, in collaborazione con l’associazione Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier”, la mostra fotografica Buskers, i musicisti di strada ritratti da Joe Oppedisano.

Sarà inaugura il 4 agosto, alle 18, la rassegna fotografica “Buskers 25 anni di arte in strada” del fotografo italo-americano Joe Oppedisano, La mostra, che rientra nell’ambito del festival musicale Bonefro Rock finanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’avviso pubblico “Turismo è Cultura” 2019 e promosso dall’assessorato regionale al turismo e alla cultura, sarà visitabile fino al 1 settembre 2019 nell’auditorium ex convento Santa Maria delle Grazie di Bonefro.

Da 25 anni Joe Oppedisano ritrae i musicisti di strada del Ferrara Buskers Festival® trasformando arti ed emozioni in fotografie d’autore. Un omaggio al festival di cui il fotografo, appassionato di musica, non perde neanche un’edizione.

Joe Oppedisano è nato in Calabria, all’età di 8 anni si è trasferito nella metropoli di New York dove è nata la sua passione per la fotografia e per l’arte musicale. L’interesse per i buskers è nato nel 1990 quando il fotografo, nell’ambito di un progetto per Polaroid, ha costruito uno studio all’aperto a Milano, in cui ha ritratto il Carnevale Ambrosiano. Poi, in occasione di una mostra a Palazzo delle Esposizioni di Roma, l’anno successivo, ha reclutato diversi gruppi e singoli musicisti di strada, per fotografarli con la grande Polaroid 50 x 60. Tale iniziativa è stata poi portata a Ferrara, nel più importante festival della musica di strada, nel 1994, dopo aver conosciuto l’Ideatore del Ferrara Buskers Festival® Stefano Bottoni. Sperimentatore del mezzo fotografico, Joe Oppedisano ha scelto per la sua buskers exibition di ritrarre i musicisti non in strada ma in studio. Una scelta che può sembrare contraddittoria essendo i buskers per elezione artisti che si esibiscono all’aperto, in un continuo scambio e coinvolgimento con spettatori e passanti, ma dovuta alla ricerca della partecipazione del soggetto nell’azione del ritratto.

“Prendendo i buskers fuori dal contesto abituale della strada – ha detto il fotografo – e posizionandoli nella dimensione concentrata e separata dello studio, vivo con loro in uno spazio privato e intimo all’interno di un’atmosfera particolare, per trovare un modo che rivelerà qualcosa di speciale mentre suonano per me”.

La mostra sarà correlata da un libro che raccoglie alcune immagini scattate durante il festival in 25 anni. L’inaugurazione sarà preceduta da un talk tra l’autore e il photo editor e docente di fotografia Maurizio Garofalo e avrà come tema il ritratto in tutte le sue forme.