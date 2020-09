Bukowski Vs Neruda, serata di musica e poesia

Venerdì 18 settembre, alle ore 21.30, in Viale Pietravalle a Petacciato, la Pro Loco presenta lo spettacolo “Bukowski Vs Neruda”. Il format, di musica e poesia, è ideato e recitato dallo scrittore e regista Andrea Cacciavillani, originario di Agnone, in collaborazione con i musicisti Domenico Di Rienzo, Riccardo Labbate, Giovanni Carlomagno e la cantante Mirta Borrelli.

Le poesie degli indimenticabili Neruda e Bukowski, recitate da Cacciavillani, voce narrante dello spettacolo, saranno intervallate da musiche e canzoni della storia della musica contemporanea, in una suggestiva esibizione che rende omaggio al magico tema dell’amore. Ancora una serata di cultura a Petacciato, che, grazie alla Pro Loco, in questo settembre, dedica la rassegna alla conoscenza e all’espressione artistica.

Lo spettacolo è organizzato nel pieno rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione della Covid-19, per cui è obbligatorio l’uso della mascherina.