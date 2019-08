BSF 2019 | DEROZER | Klaxon | Lags | Tana Del Verme

Organizzato da Bobby’s Summer Fest e Bobby’s Live Bar

BOBBY’S SUMMER FEST 2019 – VI Edizione

▷ DEROZER (unica data in centro-sud Italia del tour celebrativo dei 30 anni di carriera e dei 20 anni di “Alla nostra età!)

▷ KLAXON (Roma punk/rock legends since 1979)

▷ LAGS (Roma post-core)

▷ TANA DEL VERME (San Salvo punk/rock trio)

Sabato 10 Agosto

Parco Comunale (di fronte al Bobby’s Live Bar)

San Giacomo degli Schiavoni (CB)

Area ristoro FOOD&DRINKS

Ingresso e parcheggio gratuito!!!

DEROZER

Colonne portanti del punk italiano, i vicentini DEROZER festeggiano 30 anni di carriera e i 20 anni di “Alla nostra età”, album che ha segnato, e continuerà a segnare, intere generazioni.

Doppio importante anniversario da celebrare con questo tour estivo, in cui suoneranno interamente “tutto d’un sorso”, il fortunato e indimenticabile disco, ma anche tutti gli altri classici in una scaletta di sole hits.

SABATO 10 AGOSTO faranno tappa alla sesta edizione del Bobby’s Summer Fest, a San Giacomo degli Schiavoni (CB), per l’unica data nel centro-sud Italia!!!

KLAXON

Autentiche leggende del punk-rock nazionale (since 1979!!!), per la seconda volta nella loro carriera in Molise, poiché già ospiti al Bobby’s Live Bar due anni fa, in quella serata di fine settembre 2017 rimasta nel cuore di tutti i presenti.

I Klaxon sono cuore, attitudine e coerenza!

Il 10 agosto infiammeranno il palco del BSF2019, e noi regaleremo il giusto tributo ad una band che festeggia 40 anni di carriera!

LAGS

Band romana, che annovera alla batteria il noto campione di atletica Andrew Howe, viene per presentare il suo secondo disco “Soon”, un capolavoro di post-core travolgente ed emozionante, per noi una delle migliori uscite che la scena indipendente italiana ha prodotto negli ultimi anni.

TANA DEL VERME

Trio sansalvese, punk/rock passionale ed energico, orgogliosamente nostalgico di quella scena e di quel sound punk anni ’90.