Borgo in Jazza Festival

Dopo i grandi successi ottenuti negli appuntamenti di Vinchiaturo e Ferrazzano, Borgo in Jazz Festival sbarca a Gambatesa il 10 agosto sulla terrazza panoramica ai piedi del Castello Di Capua dove si esibirà la famosa cantante americana Deborah Carter.

La manifestazione prenderà il via alle 17:30 al Castello di Capua con il vernissage della mostra di sculture dell’artista Antonio Natale Di Maria dal titolo “Oltre, le barriere dei tempi” dedicata alla tematica delle migrazioni in tutte le diverse forme che ha assunto nella storia. La mostra sarà fruibile fino al 7 ottobre nonché, in accordo con il Polo Museale del Molise, partner dell’evento, il 10 agosto il Castello di Capua resterà aperto anche in notturna fino alle 22.

L’avvio del programma musicale è previsto alle 18:30 con un innovativo aperitivo Jazz, il “Pic-Nic Concert” e la possibilità per tutti di adagiarsi con delle coperte sul prato della Villa Comunale degustando ottima birra artigianale molisana by “La Fucina”.

Alle 20:30 spostamento in Largo Castello per la Cena Jazz & Calici Sotto le Stelle. Per l’occasione verrà proposta una selezione gastronomica con piatti della tradizione rivisitati, bagnati da vini e birre artigianali prevalentemente molisani e la speciale partecipazione qualificata dei sommelier dell’Ais Molise.

Alle 22 il momento clou della serata con il concerto della cantante americana Deborah Carter, jazz vocalist attivissima negli Stati Uniti e in Europa dal formidabile curriculum artistico con Daniele Gorgone al pianoforte, Marco Piccirillo al contrabbasso e Elio Coppola batteria.

“E’ proprio questa la carta vincente di Borgo in Jazz Festival”, sottolinea il direttore artistico, nonché

sassofonista jazz, Nicola Concettini, “che mira a creare un connubio tra l’intimità della musica Jazz e la bellezza dei centri storici dei paesi coinvolti, aggiungendovi l’arte ed una enogastronomia di qualità fondata sui prodotti del territorio”.

Alle 23.30 Jazza Selection: Notte dei desideri, selezione dei vini e birre artigianali del Molise.