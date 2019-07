Borgo in Jazz Festival 2019

Torna anche quest’anno il Borgo in Jazz Festival, giunto alla sua quinta edizione e che tra luglio ed agosto 2019 toccherà ben 9 comuni della provincia di Campobasso.

Si partirà dal borgo di Vinchiaturo il 26 luglio con Giovanni Amato quartet. Il trombettista, compositore e arrangiatore campano è considerato un musicista di notevole spessore dotato di uno swing eccezionale unito ad uno scorrevolissimo fraseggio boppistico.

Il 30 luglio sarà la volta di Ripalimosani che ospiterà il sassofonista Max Ionata con il suo trio. Trattasi di uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato l’approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grande successo in Italia e all’estero.

Atmosfere swing e bossanova il 7 agosto a Ferrazzano, tra i borghi più belli d’Italia, con il concerto di Guido Di Leone e la voce della fantastica Francesca Leone.

L’8 agosto è il turno dell’altra new entry, Busso, che vedrà esibirsi sul belvedere Luca Tozzi & Blu Visions feat Tim Fritz.

Il 9 agosto appuntamento nella caratteristica terrazza panoramica ai piedi del Castello di Capua di Gambatesa dove si esibiranno con il loro quartetto i fratelli Nicola e Manuel Concettini (tromba e sax), affermati jazzisti made in Molise.

A seguire, il 10 agosto, nel salottino di Piazza Tommasi a Spinete, esibizione del gruppo Carlo Atti quartet. Atti è un sassofonista bolognese che vanta molte collaborazioni con i grandi del jazz mondiale e un background di tutto rispetto.

L’11 agosto arriva a Trivento, nel magico scenario di Piazza Cattedrale, Flavio Boltro, uno dei più grandi trombettisti jazz italiani con il suo BBB Trio.

Penultima tappa a Pietracupa. All’ombra della rupe si esibirà Vittorio Cuculo quartet, musicista che ha brillato al Premio ‘Massimo Urbani’ di Camerino con il quale è attiva una collaborazione artistica con Borgo in Jazz Festival.

Il 24 agosto, come di consueto, ultima tappa del festival nel borgo antico di Cercemaggiore con The new standard jazz orchestra che proporrà il concerto dal titolo My favorite songs.