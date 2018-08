Anche quest’anno il borgo antico di Petrella Tifernina ospiterà la manifestazione “Borgo in Festa”, giunta all’VIII edizione, e rinnovata nella gestione, affidata alla locale Proloco in collaborazione con i giovani petrellesi.

Un evento, insieme all’Oktoberfest, di maggiore richiamo turistico per il paese. Inserito nel circuito di “Cantine Aperte”, l’evento di Petrella si differenzia per la creatività delle ambientazioni, in cui le cantine, dislocate nel borgo medievale con al centro la maestosa chiesa di san Giorgio martire , rivivono ogni anno. Non a caso il tema scelto del 2018 è: L’arcobaleno e i suoi colori, simbolo di pace ed insieme della gioia. 7 i colori, sette le cantine, 7 le pietanze tipiche, oltre al vino molisano e tanta allegria con l’accompagnamento musicale del gruppo folkloristico I Recucce.

“Ancora una volta – afferma il presidente della Proloco Gianluca Simpatico – si è deciso di continuare una tradizione nel segno del turismo, di puntare sui talenti nostrani, sul territorio, sui prodotti e ancor di più si è deciso di continuare nel processo si recupero della memoria storica del paese attraverso le antiche tradizioni popolari e culinarie”.

L’appuntamento consueto è il 13 agosto, ma il lavoro è iniziato già da tempo, per curare ogni aspetto nei minimi particolari ed offrire ai visitatori la “calda ospitatilità” petrellese.