Bocce, XXXIV Trofeo Città di Termoli

Nella domenica che chiude il mese di luglio l’associazione bocciofila “Madonna delle Grazie” ospiterà il “XXXIV Trofeo Città di Termoli” manifestazione nazionale riservata alle coppie, patrocinata dal Coni e dalla Fib dove saranno 64 i team in campo. E’ la prima ufficiale per la struttura di via Cina dopo essersi rifatta il look con i nuovi campi da gioco. Nella città adriatica arriveranno da tutt’Italia e ci sarà spazio anche per gli atleti molisani che troveranno la giusta vetrina in una giornata che si preannuncia molto calda.

Dalle 9 il presidente Gianfranco Di Fonso darà il via alla manifestazione facendo gli onori di casa ricevendo gli atleti. Proprio il massimo responsabile del sodalizio adriatico festeggerà per l’occasione il primo anno di presidenza : “E’ questa una manifestazione che ospiteremo dopo un lungo percorso di un anno lavorativo – ha detto entusiasta Di Fonso – in questi dodici mesi con i soci del consiglio siamo riusciti a centrare obiettivi che si rincorrevano da quasi vent’anni, la mia soddisfazione è l’aver ridato linfa e vigore a tutto l’ambiente con l’innovazione di punti strategici nel mondo delle bocce : i campi, il gentil sesso e le tante forze nuove che si sono avvicinate al nostro sport; questa gara, che chiude il mio primo anno è un punto di ripartenza per il futuro”.

Il palazzetto di via Cina sarà aperto a tutti dalle 8 con un ottimo servizio bar ed un accogliente staff della Madonna delle Grazie che riceverà tutti gli ospiti.