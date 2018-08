Bobby’s Summer Festival: tre band per la V edizione

V edizione del Bobby’s Summer Fest, il festival open-air del Bobby’s Live Bar

Ospiti: Colle der Fomento

Bull Brigade

Lafuria! Don Bruno

Ingresso gratuito

Food and Drinks

Il trio romano (Masito, Danno con dj Ice One prima e attualmente con dj Baro), nasce nel 1994, ben prima che l’hip hop diventasse “di moda”. L’esordio discografico avviene nel 1996 con “Odio Pieno”, pietra miliare del rap italiano, ma è il secondo album “Scienza Doppia H” (1999) che li consacra a livello nazionale, disco capolavoro grazie anche ai singoli “Vita” e “Il cielo su Roma”.

Il terzo disco “Anima e Ghiaccio” del 2005 contiene il brano “Più forte delle bombe”, una delle loro hit più amate dai fan.

Il disco orgogliosamente indipendente e autoprodotto, vede la partecipazione di Gente de Borgata e di Kaos One (quest’ultimo già ospite al BSF 2016). Una band che ha segnato un’intera generazione e continua ad essere amata anche dai più giovani, diventando pilastro fondamentale del rap italiano, inteso non solo come genere, ma anche come scena, stile di vita e messaggio sociale, grazie alla loro coerenza e attitudine dimostrata in quasi 25 anni di carriera.

A fare da spalla al Colle Der Fomento ci saranno i Bull Brigade, punk/rock band di Torino, tra le più amate del momento, quartetto capace di “investire” l’ascoltatore senza compromessi con il loro sound duro e potente, e testi che raccontano stralci di vita vera, di rabbia e di sudore speso sui palchi di mezza Europa.

A rompere il ghiaccio iniziale ci saranno LAFURIA!, crossover/hardcore da Roma e il duo strumentale DONBRUNO funk/rock da Bari.

Come già accaduto nelle precedenti edizioni del Bobby’s Summer Fest, la giornata del 10 agosto non sarà unicamente all’insegna della musica.

Spazio anche ai writers, locali e non, che dipingeranno i muri del parcheggio adiacente al Bobby’s Live Bar.

Graffiti e Street Art per rendere questa nuova edizione ancora più coinvolgente.

Il tutto accompagnato come sempre dagli stand dell’area food&drink, dove si potranno trovare oltre alle bevande anche ottimi panini e altre specialità locali.