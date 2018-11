Biennale dell’Incisione, all’interno della mostra di Domenico Fratianni anche un omaggio al creatore dei Misteri

La Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea – Città di Campobasso 2018 sarà inaugurata sabato 1 dicembre 2018 alle ore 17 all’Istituto ‘Leopolo Pilla’ in via Veneto, al civico 21, a Campobasso.

All’interno della mostra di Domenico Fratianni ci sarà un omaggio a Paolo Saverio Di Zinno, inventore dei Misteri a cui l’artista campobassano è molto legato. Si tratta, infatti, di un ritorno al passato, alle sue origini.

“Nella città vecchia, in via san Antonio Abate, 114, nella casa che, guarda caso, era stata dello scultore molisano Paolo Saverio Di Zinno, proprio l’ideatore delle ‘macchine viventi’ che nel giorno del Corpus Domini svettano per le strade di Campobasso, abitava la donna che sarebbe diventata la mia sposa. Io ero il suo dirimpettaio, abitavo al numero 99. Inevitabile l’incontro: due balconi, per una sorta di Giulietta e Romeo di antica memoria. Più sopra, volgendo lo sguardo, le chiese di San Giorgio e San Bartolomeo, presso le quali c’era la casa (e la storia) di Delicata Civerra. Ma l’evento magico è che la casa della mia storia d’amore la stessa del Di Zinno, sia poi diventata la casa-studio dell’amico pittore che ti sta raccontando questi ricordi”. Così scriveva l’artista Domenico Fratianni a Giose Rimanelli il 27 aprile 2004. Il ricordo della sua nascita di artista. E, a distanza di oltre mezzo secolo, l’artista Fratianni torna a incontrarsi con l’autore delle processioni ‘viventi’ Di Zinno, vissuto tra il 1718 e il 1781.

“In questa casa magica – continua Fratianni – per effetto d’amore, ho inciso le mie prime lastre di zinco all’acquaforte, riguardanti le varie scena della sagra dei Misteri, suggestionato dalla forza poetica che gli Ingegni mi trasmettevano. Oggi, in occasione del trecentesimo anniversario della nascita di Paolo Saverio Di Zinno, ripropongo le immagini della sagra in altrettante immagini disegnate a penna con l’aggiunta del colore ad acquerello per esaltare il ritmo e lo slancio emotivo delle composizioni. Sono il mio personale omaggio allo scultore molisano e al suo talento d’artista; le ripropongo anche sul catalogo della nona Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea Città di Campobasso proprio in occasione dei suoi festeggiamenti. Un doppio omaggio da parte mia: da pittore e da direttore artistico della Biennale. Si chiude, così, un cerchio magico, fatto di amore e di arte”.

Nell’ambito della nona edizione della ‘Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea Città di Campobasso 2018’, che coincide con gli eventi legati ai 300 anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno, infatti, il maestro d’arte Domenico Fratianni, direttore artistico della kermesse incisoria nazionale, che si fregia dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, ha realizzato una cartella con le tredici stampe degli acquerelli raffiguranti i Misteri di Paolo Saverio Di Zinno. Un omaggio allo scultore che ha contribuito a far conoscere la sua città, Campobasso, in tutto il mondo.