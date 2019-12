BGH, Burns Golinelli Hunt, in concerto all’Auditorium

Stef Burns, Claudio “Gallo” Golinelli e Will Hunt, tornano in tour a dicembre con un nuovo show con il quale portano sul palco il loro suono potente e tanta energia. La serie di indimenticabili hit trascinanti alle quali ci hanno abituato, sarà arricchita da qualche sorpresa per l’occasione. La “Christmas edition” del loro “This party is coming tour” toccherà le provincie di Vicenza, Como, Bergamo, Bologna, Roma e Isernia, con l’intermezzo di una tappa in Svizzera, a Bellinzona.

BGH, acronimo di Burns Golinelli Hunt, ritrae una band nata tra amici con l’intenzione di divertirsi suonando i grandi classici della storia del rock.Tra prove e concerti nei tour con Vasco, infatti, i tre musicisti hanno scoperto di avere un background in comune come Jeff Beck, Alice Cooper, Van Halen e molti altri artisti che hanno influenzato la loro musica, così hanno deciso di formare un super gruppo con cui celebrare questi mostri sacri.

“Siamo sempre felici di condividere il palco e portare il nostro entusiasmo insieme alla grande musica rock sui palchi di tutta Italia. – racconta Stef Burns – Non ci fermiamo mai, perché ancora ci divertiamo un sacco e questo lo dobbiamo soprattutto al nostro pubblico, che ci segue da tanto tempo ed è sempre pronto a sostenerci e passare dei bei momenti con noi”

Un power trio a cui la voglia di suonare non manca, Stef e il Gallo insieme a Will, tra una tappa e l’altra degli altri progetti individuali, ripartono insieme per una serie di concerti in giro per alcune belle località italiane.

Le date sono:

11 dicembre – SCHIO (VI), HOLLYWOOD

12 dicembre – CERMENATE (CO), BLACK HORSE

13 dicembre – RANICA (BG), DRUSO

14 dicembre – BELLINZONA (Ch), 6500 CLUB

15 dicembre – BOLOGNA, BRAVO CAFFÈ

16 dicembre – ROMA, KILLJOY

17 dicembre – ROMA, KILLJOY

18 dicembre – ISERNIA, AUDITORIUM UNITÀ D’ITALIA

I biglietti sono disponibili rivolgendosi direttamente ai club dei concerti e/o nei punti di prevendita abituali. Info e aggiornamenti www.facebook.com/ulivebooking

Un concerto che cattura artisti e appassionati, ma che coinvolge anche i fan di Vasco che attendono di rivedere su palco i musicisti della sua band.