Noi siamo pronti!! E voi?? 🎅🏻🏍

Il Natale si avvicina e anche quest’anno Guglionesi Riders Motoclub con la partecipazione degli amici dell’Hummer team Vi invita il 21 dicembre 2019 alla 2° edizione di BABBO NATALE IN MOTO! 🎄❄

Vi aspettano vari mercatini di Natale, intrattenimenti, giochi, cibo, musica… All’insegna del puro divertimento!!

PROGRAMMA:

Ritrovo presso Largo Garibaldi (Castellara) alle ore 15.00 per dare inizio al motogiro per le strade del paese che si concluderà con l’arrivo in piazza XXIV maggio (Parrocchia Santa Maria Maggiore).

Proseguirà alle ore 16.30 un momento magico per i bimbi con l’intrattenimento del Mago Saciccio & Zuccarella Show! 🌠

Dalle ore 18.30 si potranno degustare scruppelle, vin brulé e piatti tipici con gli stand gastronomici accompagnati da vari mercatini!

Per la cena una gustosa novità quest’anno: lo Street food!! 🍔🌭🍟🍗🍻

Alle ore 20.00 ci sarà un momento di condivisione con il nostro amico biker Sandro Travaglini e la sua testimonianza sull’esperienza del suo viaggio vissuto in moto, anche attraverso un fotoreportage! 🧳🏍

Alle ore 20.45 ci sarà lo spettacolo live della cover band “Vaskomania” (tributo a Vasco Rossi Stefano Giannini).

La serata continuerà all’insegna del divertimento dalle 23.00 con vari dj set: Nicolai Tana, Alessio Di Felice e Davide Fiorelli in arte Peviomarasse 🎧🎶🎶

Durante l’evento ci sarà l’opportunità di contribuire alla nostra iniziativa benefica con un’offerta libera a favore dell’associazione volontaria “SORRIDERE SEMPRE ONLUS” che offre incontri di clownterapia al reparto di pediatria e non solo, presso l’ospedale San Timoteo di Termoli cercando di portare un pò di allegria.

IL DONO FA LA DIFFERENZA! ❤❤

Grazie di cuore, vi aspettiamo in tantissimi!!! 🎅🏻🎅🏻🏍🏍

INFO 3474559564 Luigi

INFO 3349216486 Giovanni

INFO 3287893974 Marco Giagnorio