Babbo Natale arriva in stazione, foto e caramelle per i bambini

Si chiama “Festeggiamo insieme il Natale” l’evento organizzato dal posto di Polizia Ferroviaria di Campobasso, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato e il Dopolavoro Ferroviario, dedicato a tutti i bambini per trascorrere una mattinata all’insegna dell’allegria e del divertimento in compagnia di Babbo Natale.

La manifestazione, che si svolgerà venerdì 14 dicembre presso la stazione ferroviaria di Campobasso, avrà inizio alle ore 10.30 circa con l’arrivo in treno di Babbo Natale, accolto dagli alunni delle scuole d’infanzia e primarie (classi 1^ e 2^) di questo capoluogo che hanno aderito all’iniziativa.

A seguire “Ti scatto una foto” (con Babbo Natale) e “Caramelle in festa”, il tutto allietato da melodie natalizie eseguite dagli zampognari.