Artisti di strada a Mirabello, quinta edizione della ‘Festa dei Buskers’

Venerdì 9 agosto Mirabello Sannitico, in provincia di Campobasso, ospiterà artisti di circo contemporaneo, musicisti, clown, acrobati e attori di strada nella quinta edizione di Arte In Strada – La Festa dei Buskers. Dopo il successo dell’anno passato, con oltre 4.000 spettatori, anche in questa edizione il piccolo borgo molisano è pronto ad accogliere e rallegrare adulti e bambini in decine di spettacoli e concerti gratuiti realizzati nei luoghi più caratteristici del paese.

Arte in Strada è organizzato da Procult e realizzato con il contributo del Comune di Mirabello Sannitico che ha fortemente voluto e sostenuto la manifestazione in questi anni, affidando l’organizzazione e la direzione artistica a Scuderie MArteLive, il più grande collettivo multi-artistico italiano, che da quasi vent’anni seleziona e valorizza artisti in numerose discipline.

“Un’occasione in più per far conoscere il nostro Comune, animandolo con spettacoli unici e avvincenti, e per dimostrare l’ospitalità e l’accoglienza di cui i miei cittadini e commercianti sono capaci”, sono le parole attraverso le quali il Sindaco Angelo Miniello invita a partecipare alla serata.

Gli spazi che ospiteranno le performance saranno almeno sei, tutti distribuiti lungo Via Roma: Piazza Vittorio verdone (il “Fosso”), Piazza Vittorio Veneto, Palazzo Spicciati, San Rocco, Largo De Feo e lo spazio antistante il Municipio. Cinque diversi panorami cittadini che diventeranno palcoscenico delle spettacolari e suggestive esibizioni.

Quest’anno la manifestazione prenderà il via alle 17.30 con il Laboratorio “Piccolo Circo”, mentre le performance degli artisti inizieranno alle ore 21.00.

Numerosi gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione: l’acrobata Giuliana Randazzo, la Scuola di Danza Odette con uno spettacolo di danza aerea e tessuti, Lucignolo e Bamboom Art Studio con gli spettacoli di danza e fuoco “Spyral” e “Luna Rossa”, le danzatrici aeree Erica Manocchio e Chiara Faragone, la giocoliera Sara Cambi, Ivan Peretto e le sue bolle di sapone, l’attore Eduardo Ricciardelli, il musicista Enzo Fiorentini, il clown Emanuele Avallone, il duo Chien Barbu Mal Rasè con l’esilarante spettacolo di clowneria e giocoleria comica “El Trio Churro”, il One Man Band Coco’ Tacabanda e il DuoEsperanto con lo spettacolo di fuoco “Il canto della ruta”.

Anche per questa quinta edizione si aspetta un grande riscontro da parte del pubblico, attirato dalla qualità degli spettacoli proposti, alla loro gratuità e dalla bellezza della cornice che li ospita. Dal pomeriggio fino a sera, le strade e le piazze di Mirabello Sannitico si animeranno di colori e suoni, luci e magia, divertimento ed emozione: un evento che i cittadini locali e turisti non vorranno senz’altro perdere.

Programma dettagliato e informazioni:

https://www.arteinstradamirabello.it/

https://www.facebook.com/arteinstradamirabello/