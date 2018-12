Aperte le iscrizione al laboratorio di recitazione diretto dall’attore John Lynch

Domenica 16 dicembre al centro polifunzionale comunale di Trivento si svolgerà la quarta edizione del workshop in recitazione diretto da John Lynch.

Il laboratorio è rivolto a tutti gli aspiranti attori e appassionati di recitazione, senza limiti di età, e prevede un costo di iscrizione pari a 10 euro, comprensivo di pranzo a buffet e attestato di partecipazione. Per iscriversi gli interessati devono inviare una mail all’indirizzo: info.prolocoterventum@gmail.com; oppure utilizzare il modulo dei contatti presente sul sito della Pro Loco all’indirizzo: prolocoterventum.altervista.org/contattaci, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita. L’iscrizione è obbligatoria, posti limitati.

L’attore irlandese, cittadino onorario di Trivento con madre triventina è stato protagonista di tanti film di successo, da ‘Sliding Doors’ a ‘Best’, da ‘Nel nome del padre’ a ‘Niente di personale’, recentemente è stato protagonista della serie della Bbc ‘The Fall – caccia al serial killer”.

Nell’agosto del 2016, John Lynch ha ideato, scritto ed interpretato un ‘radio drama’ intitolato ” Wounded Light”, andato in onda sul canale Bbc Radio 4, e nel quale racconta proprio il suo ricevimento della cittadinanza onoraria di Trivento. E’, inoltre, uno scrittore molto apprezzato ed autore di due romanzi di successo: “Torn Water” e “Falling out of Heaven”.