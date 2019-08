Antonio Sorgentone Show

Dj set Rock’n’roll a cura di DJ Cannonball Record Hop – Rock and Roll all night long!!!

Dopo il grande successo nel programma televisivo “Italia’s Got Talent”, a grande richiesta, torna a cavalcare il palco dell’estate Guglionesana Antonio Sorgentone

Antonio Sorgentone è un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone un mix di: 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

Durante i suoi spettacoli grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica riesce a conquistare tutti i tipi di pubblico, collezionando alle spalle più di 600 concerti in Italia e in Europa: SVEZIA, FINLANDIA,FRANCIA,GERMANIA, BELGIO, SVIZZERA.

Vanta collaborazioni con artisti come:

– MARVIN RAINWATER (USA) e HAYDEN THOPSON (USA) della mitica SUN RECORDS; due legende del country e del rockabilly, con le quali suona sul palco principale del SUMMER JAMBOREE 2009 insieme agli ADEL’ S (IT)

– GREG, entertainer romano noto per le sue performances con Lillo e per progammi TV come Le Iene, Telenauta 69, Bla Bla Bla, ottavo nano

– BOPPIN STEVE (SWE) con il quale ha suona in Svezia nel 2009 su un palco con due pianoforti, dove i due si “sfidano a duello”

– CLEM SACCO (ITA), con il quale suona sul palco del Summer Vintage Rock and Roll Festival del 2012 insieme agli Adel’s

– IZZY AND CATSTROPHICS (USA)

-DALE ROCKA AND THE VOLCANOES (ITA)

-DON DIEGO TRIO (ITA)

– LADY FLO (FR)

Nel 2011 apre il concerto dei SONICS (USA), storica garage band americana, e nel 2012 apre insieme agli Adel’s (ITA) il concerto di BRYAN SETZER (USA).

Suona all’ HELSINKI ROCKABILLY WEEK, Finlandia 2012.

Suona al BENENWER FESTIVAL, Bruges, Belgio 2013.

Nel 2012 firma la colonna sonora del film “La Patente” di Alessandro Palazzi con i pezzi originali: Felicità, Come back to me, My sweet hot baby.

“Pete pete” suo brano originale, registrato con i “Capone Bros.”, per la Flipper Music, viene scelto come colonna sonora per la pubblicità del gioco “Roulettabille” in Francia.

La VOLKSWAGEN nel 2013, sceglie “Pete pete”, come colonna sonora della pubblicità del nuovo modello di maggiolino, che andrà in onda in Polonia nella TV nazionale.

Nel 2013 è ospite della trasmissione radio STERONOTTE in onda su RADIO RAI UNO.

Resident band presso MICCA CLUB, noto club romano, dal 2008 al 2011.

Ha all’attivo “Let’s boogie tonight”, cd di soli brani originali prodotto dall’etichetta romana Micca records, e “Burlesque Christmas”, cd di classici natalizi, riarrangiati in chiave Rock and Roll, Swing e Dixieland.

Nel 2019 partecipa alla nona edizione del programma televisivo “Italia’s Got Talent” dove Mara Maionchi, una delle più note produttrici discografiche italiane, lo spedisce dritto in finale assegnandogli il Golden Buzzer.

Il video della sua esibizione diventa virale sui social, raggiungendo 800000 visualizzazioni in poche settimane.

Il cantante e pianista abruzzese ha sbaragliato la concorrenza, vincendo la quarta edizione del talent .

Ad Antonio Sorgentone sono bastati cinque minuti (tanto è durata la sua esibizione), per stregare pubblico, giuria e telespettatori. Il cantante e pianista in stile Jerry Lee Lewis, con la sua “Bon Bon 3”, un omaggio al canto tipico sardo unito al suo sound travolgente, ha sbaragliato la concorrenza, vincendo la quarta edizione di Italia’s Got Talent, e trascinando tutti in una danza sfrenata, a metà tra swing, jazz, boogie e rock’n’roll. Una botta di adrenalina pura con una performance di impatto, con tanto di pianoforte dato alle fiamme sul finale.

DJ Cannonball Record Hop

Un’accurata selezione musicale che vi permetterà di scoprire il Rock and Roll, in tutte le sue sfumature, partendo dalle radici (Hillbilly, Country, Rhythm and Blues) fino ad arrivare alla produzione attuale di Neo Rockabilly, attraverso un percorso musicale sempre coinvolgente, frizzante e da ballare!

Dj Galeazzo ha avuto il piacere di partecipare, come selezionatore, ad innumerevoli eventi e Festival a tema come, ad esempio:

– Good Rockin’ Tonight – Attignat (Francia)

– Summer Jamboree – Senigallia

– Custom Party – Atessa (CH)

– Rocket Rockabilly Festival – Roma

– Summer Vintage R’n’R – San Salvo (CH)

– Custom Party – Casoli (CH)

– Jambalaya R’n’R Party – Termoli (CB)

– Be Bop A Lula – Parco Gondar – Gallipoli (LE)

– Cannonball Vintage Party – Fossacesia (CH)

– Erchie R’n’R Party – Erchie (BR)

– Maverick Festival – Crotone

– Baciami Piccina – Lanciano (CH)

– Hot Rod Festival – Ragusa

– Buonasera Signorina – Lanciano (CH)

– Vintage Village – Monsampolo del Tronto (AP)

– Hula Boogie – Montefalcione (AV)

– All Shook Up Festival – L’Aquila

– XMas Party – Caltanissetta