Amici della Musica: “Musica in Villa”

Francesco De Simone chitarraDaria Tanno voceMichele Campopiano bassoRaffaele Giancola batteria

Programma

B. Troup: Route 66

C. Velazques: Besame mucho

I. Berlin: Cheek to cheek

J. Van-Heusen: It could happen to you

A. C. Jobim: Wave

J. Green: Body and soul

G. Shearing: Lullaby of Birdland

L. Bonfa: Manha de carnaval

R. Rogers: Do it the hard way

G. Gershwin: Summertime

A. C. Jobim: Chega de Saudade

G. Gershwin: I got rhythm