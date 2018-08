Amici della Musica: La Grande Guerra

Lunedì 3 Settembre alle 19

Chiesa Cattedrale – Campobasso

La Grande Guerra

Percorsi musicali

Organista: Roberto Antonello

___________________________

Programma

Sigfrid Karg-Elert (1877 – 1933) – Improvisation on “Nearer, My God, to Thee” W 17 (1912)

Louis Vierne (1870 – 1937) – da 24 Pièces en style libre op. 31 (1913): Choral (n. 16); Lied (n. 17); Carillon (n. 21)

René Vierne (1878 – 1918) – da Dix pièces de différents styles pour orgue ou harmonium (1915): Prélude funèbre n. 2;

Canzona n. 10

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) – da 5 Pezzi per Organo Op. 132 (1910): Ländliche Szene (n. 3)

Marco Sofianopulo (1952 – 2014) – Trittico per organo (2008): Preambolo (Perpetuum mobile): Antifona ultima per W. J.;

Inno (Ubi caritas)