Amici della Musica, concerto di Alessio Corti

XXV Anniversario dell’installazione del Grande Organo a Canne

Chiesa di Santa Maria Maggiore Cattedrale

Campobasso – 2 ottobre – ore 19

Alessio Corti

Organista

___________________________

Programma

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Praeludium et Fuga in Re maggiore BWV 532

César Franck (1822 – 1890) Cantabile en Si majeur

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) Thème et Variations op. 115

Licinio Refice (1883 – 1954) Berçeuse (trascrizione per Organo di Raffaele Manari)

Jean Langlais (1907 – 1991) Suite Médiévale en forme de Messe basse 1. Prélude (Entrée) 2. Tiento (Offertoire) 3.

Improvisation (Élévation) 4. Méditation (Communion) 5. Acclamations (Sur le texte des acclamations Carolingiennes)