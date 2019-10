Alla Vineria delle Streghe gli ‘Scatti invisibili’ di Antonio Ragni

Da lunedì 14 ottobre a mercoledì 13 novembre la Vineria DELLE Streghe di Termoli, in via Molise 62, ospiterà alcune delle foto del fotografico termolese Antonio Ragni. Le foto nascono da un progetto del 2014 dal nome ”Scatti Invisibili”; un’iniziativa all’epoca promossa dalla Caritas Diocesana di Termoli-Larino con il patrocinio del Comune di Termoli nella quale furono esposti i lavori realizzati dallo stesso artista e da persone senza dimora e richiedenti asilo e rifugiati del progetto SPRAR/SIPROIMI ”Rifugio Sicuro”.

Non è la prima mostra organizzata dal gestore e proprietario del locale, Manuel Plescia. Da circa quattro mesi Manuel ha scelto di voler accogliere, a rotazione, sulle pareti del suo spazio tutti i lavori degli artisti che hanno voglia di esporre le proprie opere, provando così a trasformare e far vivere il locale non soltanto come luogo di svago ma anche come luogo di cultura.