Ha scritto un piccolo ma prezioso libro di poesie il dottor Adriano Gasperi, ospite della libreria Mondadori (La Scolastica) di via Pietrunto a Campobasso. L’evento è in programma per domani, venerdì 10 maggio alle ore 18. Dialogherà con l’autore di Corniola la professoressa Antonella Presutti.