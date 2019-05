Al Teatro del Loto ‘Thanks for vaselina’

Eccoli, i Bad Boys del Teatro italiano. Carrozzeria Orfeo sarà al Teatro del Loto di Ferrazzano con lo spettacolo che ha rivelato il nuovo fenomeno della scena teatrale nazionale, Thanks for vaselina. Due imperdibili spettacoli, l’11 maggio alle 20.30 e il 12 maggio alle 18, che chiuderanno la stagione 2019 in abbonamento.

Loro sono Gabriele Di Luca (Fil), Massimiliano Setti (Charlie), Beatrice Schiros (Lucia), Pier Luigi Pasino (Annalisa) e Francesca Turrini (Wanda).

Thanks for vaselina, diretto da Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, con le

musiche di Massimiliano Setti, unisce una scrittura corrosiva e fulminante, ritmi infernali di recitazione. Il risultato è un irresistibile divertimento.

Gli Stati Uniti d’America, con il sostegno dei paesi alleati, hanno deciso di bombardare il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga. Fil, cinico e disilluso e Charlie, animalista e difensore dei diritti civili, trentenni dal fu- turo incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di Marijuana e decidono di tentare il colpo della vita: invertire il normale andamento del mercato della Marijuana esportandola dall’Italia al Messico. Questo il pretesto surreale su cui si fonda la trama di Thanks for Vaselina, spettacolo culto dell’ormai celebre Carrozzeria Orfeo, un racconto di ordinaria follia, un piccolo capolavoro sull’ipocrisia umana, dai ritmi incalzanti, con la capacità di far divertire e riflettere, al tempo stesso.

Una pièce straordinaria, 90 minuti di emozioni e risate per un grande affresco della società contemporanea.