“Una serata tranquilla“ è una commedia divertente, ricca di colpi di scena e simpatici equivoci. Una donna nuda in casa e una moglie che torna in anticipo dalle vacanze, questi gli elementi per NON passare una serata tranquilla tra equivoci e spumeggianti personaggi.

Domenica 17 novembre al Cinema teatro Risorgimento di Larino alle 18.