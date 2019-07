A Roccavivara il concerto di Marco Iacampo

Mercoledì 31 luglio 2019 secondo appuntamento con Sonika Poietika, la sessione estiva di Poietika: dopo il concerto inaugurale di Giardini Di Mirò e I Racconti delle Nebbie arriva a Roccavivara Iacampo.

Fondazione Molise Cultura e Regione Molise – con la direzione artistica di Valentino Campo, ideazione Teknè e la preziosa partnership di Camera di Commercio Molise, Fondazione banco di Napoli, Spinosa Costruzioni e Discover Molise – realizzano un cartellone di respiro nazionale incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d’autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale.

Iacampo è una delle più interessanti e apprezzate figure della nuova musica italiana. Marco Iacampo a tre anni di distanza da Flores (disco acclamato dalla critica tra i migliori del 2015), attinge ad una nuova tavolozza di colori esotici e tropicali e produce Fructus, l’ultimo capitolo di una trilogia dove i titoli compongono la frase tra il portoghese e il latino: “Valetudo, Flores et Fructus”. Vale tutto, vale sempre, vale metterci il cuore, proprio come fa l’autore in ogni sua operazione. Il tour di un album musicalmente eclettico come Fructus ha toccato Parigi, Zurigo, Bruxelles, Lussemburgo e poi Genova, Milano, Bologna, Venezia e in primavera il Brasile. In Fructus il suono si è arricchito di nuovi elementi tra i quali spiccano i campionamenti e i suoni di Gui Amabis, artista e produttore brasiliano che ha lavorato a braccetto con Iacampo durante tutta la produzione del disco. Suoni misteriosi, metropolitani e naturali si mischiano solcando il confine tra la civiltà e il selvaggio, quel punto in cui la città si espande nel deserto e la foresta ruba metri quadrati al cemento. Tanto c’è la voce di Iacampo che ci riporta sempre ad una dimensione familiare, ad un rifugio per l’anima.

Marco Iacampo è nato a Mestre ma le sue origini – da parte paterna – sono legate al Molise che cita talvolta nelle sue canzoni. Ha avuto un’ampia esperienza nell’underground italiano e nella scena indie-rock (Elle, Goodmorning Boy), ha scelto di cantare in italiano con l’omonimo album d’esordio (2010), nel 2012 Valetudo, con centinaia di concerti in giro per l’italia, fino al recente Fructus. Iacampo ha sempre affiancato alla sua carriera musicale una fervida produzione grafico/pittorica (tutti gli artwork dei dischi a nome Goodmorningboy e Iacampo sono realizzati direttamente da lui) e numerose sono le mostre in gallerie, affiancate alle sue performance musicali.

Prossimo appuntamento Sonika Poietika: gio. 1 agosto a Agnone (IS): Poeti rock & Andrea Mirò in concerto (ingresso gratuito).