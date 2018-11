A corpo libero, al teatro del Loto la sfida alla gravità

Domenica 11 novembre alle ore 18 al teatro del Loto di Ferrazzano andrà in scena lo spettacolo “A corpo libero” e “R.Osa” con Silvia Gribaudi e Claudia Marsicano.

Una vera sfida alla Gravità sono, in ultimo, le creazioni di Silvia Gribaudi, una delle coreografe di maggior talento e ironia della nuova danza italiana, che presenterà in un giorno due creazioni coprodotte da Corte Ospitale: “A corpo libero” cui lei stessa è interprete e che ironizza sulla condizione femminile a partire dalla gioiosa fluidità del corpo, e “R.Osa” (Finalista Premio UBU 2017 – Miglior spettacolo di danza 2017), con in scena la straordinaria Claudia Marsicano (Premio UBU 2017 Migliore attrice/performer Under 35), una fantastica danzatrice di oltre 90 chili che fa di agilità, ritmo e irresistibile ironia le sue incredibili doti, in una creazione di sapore boteriano che, al centro della sfida, mette il superamento continuo del proprio limite. Un atto di rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua estrema lievità.