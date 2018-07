III Festa del bosco di Fantinia

Ritorna l’appuntamento Fantasy dell’estate in cui, per una serata, fanciulli di tutte le età potranno tuffarsi in un mondo fiabesco ed incontrarne gli abitanti che li divertiranno con tante attività.

I personaggi del Bosco incantato vi aspettano alle 19 in piazza Vittorio Veneto da cui si procederà con un festoso corteo lungo viale Marconi per raggiungere il “Bosco di Fantinia”, al Parco della Solidarietà.

Vi accoglieranno le fate Ariana, Chimeria e Siria, con laboratori a tema dedicati ai bambini, fata Laila e la sua aiutante vi trasformeranno con trucco da fiaba e tatuaggi scintillantii, fata Surfinia vi incanterà con il i magici racconti del bosco, nella casetta degli gnomi potrete fare la conoscenza di Re Tibboh e, con un po’ di fortuna, incontrerete il mago Gandar lungo qualche sentiero; inoltre, la strega Safira con gli Orchi e l’elfo guerriero Roar con il principe Frullo, vi coinvolgeranno con tanti giochi in cui anche mamma e papà potranno mettere alla prova le proprie abilità.

Nell’area teatro ci saranno la Compagnia del Bosco per presentare lo spettacolo “Il piccolo popolo salva Fantinia”, arricchito dalle coreografie di Brigida Lorito e Angela Lorito e i Giullari di Davide Rossi con un magnifico spettacolo con fuoco, equilibrismo, sfere di vetro e spade.

La serata si concluderà con l’arrivo di drago Tremidio.

L’ingresso al parco, i laboratori e gli spettacoli sono gratuiti.

Sarà allestita un’area ristoro dove si potranno apprezzare le prelibatezze del Burger Wood e del Molise’s Typical Food.