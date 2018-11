18esima edizione di “Panunto” a Roccavivara

Il Comune di Roccavivara, in collaborazione con l’associazione turistica “Pro-Canneto” organizza, per il 1 dicembre, la 18esima edizione di “Panunto”. L’evento è inserito nell’ambito della 23esima edizione di “Andar per frantoi & mercatini”.

Inizio previsto alle ore 16 con il saluto delle autorità cui seguiranno gli incontri-dibattiti. Alle 16,30 il tema è “Campagna olearia 2018 – Annata orribile – analisi e prospettive” che vedrà come relatore il dottor Maurizio Corbo dell’Arsarp di Larino. Alle 17,30 si parlerà di “Pane, olio e pomodoro – Aspetti nutrizionali e salutistici” con il dottor Marco Tagliaferri, Presidente dell’associazione “Borghi della Salute”. Alle 18 spazio al XIII Concorso “Roccavivara in olio”, con la presentazione dei risultati delle analisi organolettiche sui campioni di olio in concorso e la successiva premiazione. Infine, a partire dalle 18,30 ci sarà la degustazione dei prodotti tipici nel centro storico di Roccavivara.